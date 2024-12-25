Как выбрать профессию выпускнику 9 класса

Выбор профессии после 9 класса – важный этап в жизни каждого подростка. Сегодня особенно востребованным становится обучение в айти колледже, где можно получить перспективную профессию в сфере информационных технологий.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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