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Царьград

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ЦИК РФ обнаружила 50 бюллетеней с отметками в Коми

ЦИК РФ обнаружила 50 бюллетеней с отметками в Коми

На избирательном участке № 62 в Республике Коми были найдены около 50 бюллетеней с уже проставленными отметками за одну из партий.

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