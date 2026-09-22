РАЙОННЫЙ МАСШТАБ
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РАЙОННЫЙ МАСШТАБ

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Кружки и секции возвращаются в обновленное здание ОКЦ на Маршала Василевского

На ул. Маршала Василевского, 3 к. 1 торжественно открылось после капитального ремонта обновлённое пространство Объединённого культурного центра СЗАО.

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