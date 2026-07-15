Эксперт Пасечник допустил рост цен на нефть до $100 за баррель к осени

Цены на нефть могут подняться до $100 за баррель уже осенью, если напряженность вокруг Ормузского пролива сохранится, заявил в эфире Радио «Комсомольская правда» руководитель аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности Александр Пасечник.