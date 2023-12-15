Лимитный интернет: больше одного в одни руки не давать

Застройщики не пускают «чужих» провайдеров в дома, местные власти — в города и сёла Иван Рыбин Фото: Владимир Смирнов/ТАСС Проблема доступного интернета даже в крупных городах, где с телекоммуникационными сетями полный порядок, зачастую имеет место быть.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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