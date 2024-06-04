Петр Чернышев объяснил почему начался сбор средств после похорон Заворотнюк

После похорон актрисы началась массовая рассылка от его имени с просьбами о финансовой поддержке.В Москве 1 июня простились с актрисой Анасатсией Заворотнюк, которая скончалась после продолжительной болезни.
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