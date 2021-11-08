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Власти китайского Хэйхэ из-за COVID-19 призвали жителей отказаться от покупок из-за границы

Власти китайского Хэйхэ из-за COVID-19 призвали жителей отказаться от покупок из-за границы

Власти нескольких районов китайского города Хэйхэ, расположенного на границе с Россией, призвали местных жителей временно приостановить покупку товаров из стран и регионов с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией, сообщает РИА «Новости».

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