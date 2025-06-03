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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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В России могут на 30% подорожать поездки на такси

В России могут на 30% подорожать поездки на такси

Это связано с законом, обязывающим таксистов пересесть на отечественные автомобили В России цены на такси могут вырасти на 30% из-за закона о локализации автомобилей для перевозок, сообщила "Автостату" председатель Общественного совета по развитию такси Ирина Зарипова.

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