Авария с гибелью людей: На Колыме рухнул вертолёт Ми-8, перевозивший 20 вахтовиков

Жесткая посадка воздушного судна стоила одному человеку жизни, ещё двоим – реанимации.Представитель Росавиации Артем Кореняко заявил о жесткой посадке вертолёта Ми-8, экстренно совершённой в Магаданской области, на Колыме, недалеко от золоторудного рудника "Кварцевый".
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