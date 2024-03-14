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Царьград

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Авария с гибелью людей: На Колыме рухнул вертолёт Ми-8, перевозивший 20 вахтовиков

Авария с гибелью людей: На Колыме рухнул вертолёт Ми-8, перевозивший 20 вахтовиков

Жесткая посадка воздушного судна стоила одному человеку жизни, ещё двоим – реанимации.Представитель Росавиации Артем Кореняко заявил о жесткой посадке вертолёта Ми-8, экстренно совершённой в Магаданской области, на Колыме, недалеко от золоторудного рудника "Кварцевый".

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