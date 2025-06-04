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Кардиолог Утин: перед измерением давления необходимо сходить в туалет

Кардиолог Утин: перед измерением давления необходимо сходить в туалет

Кардиолог Алексей Утин рассказал, что многие неправильно измеряют артериальное давление. В интервью для YouTube-канала эндокринолога Максима Кузнецова он перечислил неожиданные причины, которые могут искажать результат.

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