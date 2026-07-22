Украинские БЭКи Magura будут производиться в США для американских ССО Соединенные Штаты начнут производство украинских безэкипажных катеров Magura, соответств.
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Украинские БЭКи Magura будут производиться в США для американских ССО Соединенные Штаты начнут производство украинских безэкипажных катеров Magura, соответств.
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