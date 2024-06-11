Каждую неделю посетители «Лета в Москве. Все на улицу!» смогут выиграть призы

Для досуга горожан в летний период в Москве организуют все больше различных мероприятий. В рамках проекта «Активный гражданин» проходит акция «Активное лето», приуроченная к городскому фестивалю «Лето в Москве.
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