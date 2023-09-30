Постпред РФ в ООН назвал скандал вокруг нациста в Канаде уроком для Запада

Постоянный представитель России при женевской штаб-квартире ООН Геннадий Гатилов заявил, что скандал вокруг ветерана СС Ярослава Хунки в парламенте Канады свидетельствует о том, что мир еще не утратил свою историческую память.
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