Мэром Улан-Удэ переизбрали Игоря Шутенкова

ХАБАРОВСК, 13 ноя — РИА Новости. Совет депутатов Улан-Удэ в среду тайным голосованием единогласно переизбрал Игоря Шутенкова мэром на второй срок, сообщил РИА Новости представитель законодательного органа.
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