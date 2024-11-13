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Мэром Улан-Удэ переизбрали Игоря Шутенкова

Мэром Улан-Удэ переизбрали Игоря Шутенкова

ХАБАРОВСК, 13 ноя — РИА Новости. Совет депутатов Улан-Удэ в среду тайным голосованием единогласно переизбрал Игоря Шутенкова мэром на второй срок, сообщил РИА Новости представитель законодательного органа.

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