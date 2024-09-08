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Футболист "Реала Сосьедад" Захарян приступил к тренировкам после операции

Футболист "Реала Сосьедад" Захарян приступил к тренировкам после операции

Агент Геннадий Голубин, представляющий интересы полузащитника испанского клуба "Реал Сосьедад" Арсена Захаряна, заявил, что его клиент приступил к индивидуальным тренировкам после операции на лодыжке, передает "Спорт-Экспресс".

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