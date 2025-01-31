В МИД заявили об отсутствии подвижек с организацией контакта Путина и Трампа

Global Look Press/Kremlin Pool Продвижения с организацией контакта президента Российской Федерации Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа сейчас нет, заявил в беседе с ТАСС замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
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