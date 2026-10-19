В станице Елизаветинской 22 октября с 9:00 до 14:00 у дома № 276/60 на пересечении улиц имени Ленина и имени Шевченко будет работать мобильный комплекс, где жители смогут пройти кардиологическое обследование, сдать кровь на экспресс-анализы и получить персональные рекомендации.