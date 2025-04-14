В Альметьевске ордена Мужества передали семьям военнослужащих

В Альметьевске почтили память военнослужащих, погибших в ходе специальной военной операции. Руководитель районного исполкома Гюзель Хабутдинова вручила семьям павших бойцов ордена Мужества, присвоенные им посмертно, сообщает «Татар-информ».
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