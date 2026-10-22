Сегодня, 22 октября в Молодежном центре «Чехов» в Симферополе прошла акция «Дни белых журавлей». Этот день — светлая память о тех, кто не вернулся с полей сражений, защищая Родину.
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