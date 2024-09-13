15 СМС-переписок, герои которых решили огорошить собеседников в финале

Сколько раз в день вы чатитесь в мессенджерах? Кажется, что немного, но на самом деле мы делаем это довольно часто: отвечаем на СМС по работе, спрашиваем, как дела у ребенка, уточняем детали интернет-заказов.
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