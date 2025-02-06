Все СМИ написали про годовалую девочку, которую ночью на подмосковной трассе спас водитель. Член совета по правам человека Марина Ахмедова решила поднять проблему ассимиляции мигрантов и отметить нечастый случай, когда мигрант стал не героем криминальной хроники, а спасителем малышки: «Водитель - Бахтиёр, и он родом из Таджикистана, но давно живет в России и имеет российское гражданство», — пишет Ахмедова.
Страшные кадры: малышка ползла ночью по автомобильной дороге... (ФОТО, ВИДЕО)
Комментарии
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4u4elo
Если один таджик из нескольких миллионов мигрантов оказался нормальным, то давайте об этом орать и бить в барабаны ,ага !
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18 час.
4u4elo
И при чём тут ассимиляция? Ассимиляция — процесс, в результате которого один этнос лишается своих отличительных черт и заменяется чертами другого общества; Таджик изменился , проживая в России? Таджик в Таджикистане вёл себя иначе, давил детей и кошек на дороге?
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18 час.
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