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Русская весна

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Страшные кадры: малышка ползла ночью по автомобильной дороге... (ФОТО, ВИДЕО)

Страшные кадры: малышка ползла ночью по автомобильной дороге... (ФОТО, ВИДЕО)

Все СМИ написали про годовалую девочку, которую ночью на подмосковной трассе спас водитель. Член совета по правам человека Марина Ахмедова решила поднять проблему ассимиляции мигрантов и отметить нечастый случай, когда мигрант стал не героем криминальной хроники, а спасителем малышки: «Водитель - Бахтиёр, и он родом из Таджикистана, но давно живет в России и имеет российское гражданство», — пишет Ахмедова.

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Комментарии
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4u4elo
Если один таджик из нескольких миллионов мигрантов оказался нормальным, то давайте об этом орать и бить в барабаны ,ага !
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18 час.
4u4elo
И при чём тут ассимиляция? Ассимиляция — процесс, в результате которого один этнос лишается своих отличительных черт и заменяется чертами другого общества; Таджик изменился , проживая в России? Таджик в Таджикистане вёл себя иначе, давил детей и кошек на дороге?
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18 час.
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