Кроссовер BYD Song Pro обновлен во второй раз[{"type":"text-block","attr":{},"content":"Паркетник BYD Song Pro дебютировал в 2019 году, предложив сразу три модификации (бензиновую, гибридную и электрическую).
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