В Сети высмеяли новое соглашение Зеленского с поляками

Пользователи социальной сети Х подвергли критике встречу президента Украины Владимира Зеленского с премьер-министром Польши Дональдом Туском, по итогам которой Варшава предоставит Киеву кредит для закупок вооружений.
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