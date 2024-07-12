Пельмени в домашних условиях

Ингредиенты для теста: Кипяток 0,250 Растительное масло 0,250 Соль по вкусу Мука 0,400 — 0,450 Ингредиенты для фарша: Свинина, говядина 0,500 Лук репчатый 0,150 Соль, перец по вкусу Масло сливочное 0,100 Приготовление: Начнем с теста, и так в кипяток выливаем масло, добавляем соль и примерно половину муки, и хорошо размашиваем.