ЕК приравняла снижение доли ниже 50% фирмой под санкциями к маскировке для их обхода

Европейская комиссия представила новые разъяснения к Санкционному регламенту. Обновления предусматривают, что снижение российской компанией под санкциями доли в другой фирме ниже 50% будет расцениваться «маскировка» фактического контроля для обхода ограничений.
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