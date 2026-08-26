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ФедералПресс

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Денисов оценил заявления Федорова по выборам в Киеве как информационный хайп

Денисов оценил заявления Федорова по выборам в Киеве как информационный хайп

МОСКВА, 26 августа, ФедералПресс. В информационном пространстве продолжаются дискуссии вокруг недавнего предложения экс-главы оборонного ведомства Украины Михаила Федорова о необходимости как можно скорее организовать президентские выборы в стране.

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