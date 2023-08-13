У Бельгии нужда в дереве, но НАТО не помогает – поэтому она нагло требует поставок у России и грозиться штрафами

ЭЩ

Эдуард Щетинин

Видишь ли в чём дело, неизвестный автор - еврожопа и её подружки качали Берёзы на Украине с начала 90-х, с 14-го науськивали внаглую тряся конкретно жопой, с начала СВО были уверены в фашистском блицкриге, ну максимум на месяц, два. А ПОТОМ ДЕЛИТЬ, ПИЛИТЬ И ЖРАТЬ РОССИЮ!!! Но вот прошло полтора года, запасы для производств какие были сожрали, а Россия ИМ НЕ ПО ЗУБАМ! Хотя нет, РОССИЯ ИМЕННО ПО ЗУБАМ, ИМ И НАТРЕСКАЛА, да так что стоматолог не поможет, тут осталась работа для паталогоанатома!!!