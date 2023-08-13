Удивительные дела происходят в мире. Весь мир собирается стайками, кучкуется по углам без нас, планируют мир без нас (или нас без остального мира – нужное подчеркнуть).
У Бельгии нужда в дереве, но НАТО не помогает – поэтому она нагло требует поставок у России и грозиться штрафами
Комментарии
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ЭЩ
Эдуард Щетинин
Видишь ли в чём дело, неизвестный автор - еврожопа и её подружки качали Берёзы на Украине с начала 90-х, с 14-го науськивали внаглую тряся конкретно жопой, с начала СВО были уверены в фашистском блицкриге, ну максимум на месяц, два. А ПОТОМ ДЕЛИТЬ, ПИЛИТЬ И ЖРАТЬ РОССИЮ!!! Но вот прошло полтора года, запасы для производств какие были сожрали, а Россия ИМ НЕ ПО ЗУБАМ! Хотя нет, РОССИЯ ИМЕННО ПО ЗУБАМ, ИМ И НАТРЕСКАЛА, да так что стоматолог не поможет, тут осталась работа для паталогоанатома!!!
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21 мин.
Диана Мальгинова
https://youtu.be/66fhukLCNNQ
17 рабочих, делегированных на РКР, выше 1000 бизнесменов, делегированных на фуршет. Золотов 20.03.23
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4 мин.
Аршак Меликджанян
требуют-потому что, уверены - мы не ответим, а суду у них свои, вот если по каждой санкции получали бы адекватный ответ подкреплённый решением нашего суда со скурпулёзным подсчётом всех убытков в том числе и упущенной прибыли, и конфискацией активов в обеспечении этих решений, то тогда думали бы, а так ну выскажем очередное последнее предупреждение и что?, а они примут судебное решение и опять чего нибудь арестуют или конфискуют, гос. или частное им по барабану................
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1 мин.
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