В Секретной службе США указали на важную деталь в покушении на Трампа

Axios: о подозрительном лице на митинге узнали за минуты до выступления Трампа Секретная служба Соединенных Штатов получила информацию о подозрительном человеке на месте проведения митинга Дональда Трампа в Пенсильвании, за девять минут до его выступления.
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