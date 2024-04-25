Жан Новосельцев: Судебный психолог раскрывает шокирующую статистику по изъятию детей в ЕС: только 3% оправданы

Судебный психолог Андреа Кристидис решила озвучить статистику, связанную с отъемом детей в ЕС. За 15 лет работы судебным следователем на ее столе оказалось более 1000 дел, в которых детей забирали из семей и помещали под опеку государства.
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