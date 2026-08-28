Ямское поле
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Ямское поле

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Собянин рассказал о росте доли новых поездов в метро и на МЦК

До 82 процентов выросла доля новых поездов в метро и на Московском центральном кольце по итогам первого полугодия 2026 года, сообщил Сергей Собянин.

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