"Хезболла": новое руководство Сирии должно выступить против израильской агрессии

Новое руководство Сирии должно выступить против агрессивных действий Израиля в отношении республики. Об этом, ссылаясь на официальное заявление ливанского шиитского движения "Хезболла", сообщает панарабский телеканал Al Mayadeen.
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