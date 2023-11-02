8 смартфонов Redmi получат HyperOS в числе первых, и среди этих моделей нет ни одного флагмана

Ресурс GSMChina, отслеживающий работы Xiaomi над новыми прошивками для своих смартфонов, опубликовал перечень «глобальных» смартфонов Redmi, которые получат новейшую операционную систему HyperOS в числе первых.
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