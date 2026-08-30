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ФедералПресс

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Свердловское правительство нашло способ победить очереди на АЗС

Свердловское правительство нашло способ победить очереди на АЗС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 августа, ФедералПресс. Огромные очереди за бензином в Свердловской области связаны с перебоями на заправках «Лукойла».

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