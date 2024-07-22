Shot: Россияне жалуются на заражение личинками после купания в водоемах

Жители России начали жаловаться на заражение личинками, проникающими под кожу во время купания. Как пишет Telegram-канал Shot, после заражения личинками церкарий тело покрывается страшными волдырями и пятнами, кроме того, у людей поднимается высокая температура.
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