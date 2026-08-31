Владивосток встречает ВЭФ-2026 обложным дождём

Осторожные прогнозы о «небольшом дожде» на 1 сентября не оправдались – первый день ВЭФ-2026 Владивосток встретил обложным дождём с утра, сообщает PRIMPRESS.
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