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Владивосток встречает ВЭФ-2026 обложным дождём

Владивосток встречает ВЭФ-2026 обложным дождём

Осторожные прогнозы о «небольшом дожде» на 1 сентября не оправдались – первый день ВЭФ-2026 Владивосток встретил обложным дождём с утра, сообщает PRIMPRESS.

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