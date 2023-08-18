Эрдоган продолжает пенять Западу, пытаясь "умаслить" РФ - выходит не очень

Александр Николаевич

ТУРКАМ обязательно нужно верить- у них все на морде лица написано- ОНИ очень хотят вернуть нам КОНСТАНТИНОПОЛЬ, где незаконно захватили СВЯТЫНЮ православия и все каналы в Средиземное море, которые даже Европой были нам (РОССИИ) отданы под международный контроль!!!