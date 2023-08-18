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Эрдоган продолжает пенять Западу, пытаясь "умаслить" РФ - выходит не очень

Эрдоган продолжает пенять Западу, пытаясь "умаслить" РФ - выходит не очень

Верить Эрдогану - все равно, что наступать на грабли - результат шишка и головная боль. По отношению к Российской Федерации лидер турецкой республики все последние месяцы вел себя исключительно как будто бы мы его сателлиты.

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Комментарии
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Sergey Kulikov
НЕЛЬЗЯ ВЕРИТЬ ТУРКАМ - этой истине не один век!
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10 час.
Александр Николаевич
ТУРКАМ обязательно нужно верить- у них все на морде лица написано- ОНИ очень хотят вернуть нам КОНСТАНТИНОПОЛЬ, где незаконно захватили СВЯТЫНЮ православия и все каналы в Средиземное море, которые даже Европой были нам (РОССИИ) отданы под международный контроль!!!
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8 час.
БУЛАТ ДЖУМАТАЕВ
Ай редиска -нехороший челдобрек
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2 час.

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