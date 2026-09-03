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Русская Семёрка

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20 лет на чердаке: история дезертира, который боялся жизни

В 1962 году в «Комсомольской правде» появился очерк Василия Пескова «Дезертир». Он рассказывал о жителе села Битюг-Матрёновка Воронежской области Николае Тонких, который в 1942 году бежал из рядов Красной Армии.

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