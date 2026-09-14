Командующий ДШВ ВСУ Олег Апостол заявил, что без более активной поддержки Запада Украина не сможет победить.
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Дурень думкой богатеет. Сейчас вся Гейропа бросится воевать за хохлов, которые им в Гейропе надоели хуже горькой редьки.