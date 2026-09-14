Русская весна
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Русская весна

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Командующий ДШВ ВСУ призвал европейцев «воевать как КНДР за Россию» (ВИДЕО)

Командующий ДШВ ВСУ призвал европейцев «воевать как КНДР за Россию» (ВИДЕО)

Командующий ДШВ ВСУ Олег Апостол заявил, что без более активной поддержки Запада Украина не сможет победить.

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