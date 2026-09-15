Позднее отцовство Андрея Соколова: страх не успеть и дочь, выбравшая шпагу вместо сцены

Есть вещи, которые невозможно спланировать. Можно годами выстраивать карьеру, менять партнёров, привыкать к статусу всеобщего любимца — а потом в один момент понять, что вся предыдущая жизнь была лишь подготовкой к чему-то гораздо более важному.