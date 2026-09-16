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Татар китабы йортында дүртенче шигъри слэм узачак

Татар китабы йортында дүртенче шигъри слэм узачак

16 октябрьдә 19:00 сәгатьтә Татар китабы йортында дүртенче шигъри слэм үткәрелә. Бу хакта Татар китабы йорты телеграм-каналында хәбәр ителә.

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