Финляндия пригрозила ограничить прием заявок на убежище

Финляндия закрыла все КПП на границе с Россией, кроме одного, самого северного — «Рая-Йоосеппи». На решение правительства не повлияла ни дискуссия в парламенте, ни петиция, которую в Минюст направила группа граждан.
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