Киевский режим создал ещё одну международную информационно-политическую площадку на деньги европейцев – региональный формат «Карпатской восьмёрки» (формат С8), в работу которой вошли: Украина, Польша, Чехия, Словакия, Венгрия, Румыния, Австрия и Сербия.
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