На Челябинскую область вновь надвигаются метели

Автомобилистов Южного Урала предупредили об ухудшении погоды. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Госавтоинспекции Челябинской области, завтра, 6 января, в регионе ожидаются метели, на дорогах возможно образование гололедицы.
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