РИА Новый день
ГлавнаяОбществоПроисшествия
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РИА Новый день

301 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Фаина Юсупова
    По вас уже давно применить статью номер 5Блинкен признал, ...
  • Sergey Ivanov
    И вот перед нами очередной чисто русский кретинизм. Ну, с Яндексом наши «органы», допустим, справятся. А ведь еще ест...Суд обязал «Яндек...
  • Eduard
    Давно пораэто делать было!Правительство РФ ...

На Челябинскую область вновь надвигаются метели

На Челябинскую область вновь надвигаются метели

Автомобилистов Южного Урала предупредили об ухудшении погоды. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Госавтоинспекции Челябинской области, завтра, 6 января, в регионе ожидаются метели, на дорогах возможно образование гололедицы.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх