Вооруженные силы России будут вынуждены пересмотреть географические рамки спецоперации по демилитаризации Украины из-за политики западных государств, заявил директор департамента Северной Америки Министерства иностранных дел РФ Александр Дарчиев.
Вооруженные силы России будут вынуждены пересмотреть географические рамки спецоперации по демилитаризации Украины из-за политики западных государств, заявил директор департамента Северной Америки Министерства иностранных дел РФ Александр Дарчиев.
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