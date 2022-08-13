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МИД РФ предупредил о географическом расширении спецоперации ВС РФ из-за поставок оружия на Украину

МИД РФ предупредил о географическом расширении спецоперации ВС РФ из-за поставок оружия на Украину

Вооруженные силы России будут вынуждены пересмотреть географические рамки спецоперации по демилитаризации Украины из-за политики западных государств, заявил директор департамента Северной Америки Министерства иностранных дел РФ Александр Дарчиев.

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