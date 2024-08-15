News.De: Медведев обескуражил ФРГ, рассказав о русских танках в Берлине

Экс-президент России напугал Германию русскими танкамиНесколько дней назад зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, прочитав статью Bild, пригрозил Германии появлением русских банков на площади перед Рейхстагом.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Нанесён удар термобарической ракетой: Заявление Минобороны России о ситуации в Курской области
- "От Белой Церкви что-то осталось?": Военкоры о "мощнейших ударах" по Украине. Киев тушили всю ночь. "Искандеры" нашли тайный лагерь ВСУ
- "Давно не видел президента таким злым": О смене начальника Генштаба впервые заговорили военкоры после вторжения ВСУ в Курск
Свежие комментарии