Аргументы недели
ГлавнаяПолитикаЭкономикаШпионажАрмияИсторияКультураШоубизнес
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Аргументы недели

98 947 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Наталия
    А чему удивляться?! Это Краснодарский край, детка! ,Инцидент с федера...
  • Вячеслав Денисов
    Ясно, что мерзавца выгораживают! После Кущёвки понятно, что это гнездо подлецов в КК так и осталось невыкорчёванным.Инцидент с федера...
  • Nina Roytvarf (Чёрная)
    И еще кстати, Иран-то уже сладкие песни запел!                                       https://www.9tv.co.il/item/80321...Пезешкиан после и...

Нужно создать партизанскую армию, чтобы победить на Украине

Нужно создать партизанскую армию, чтобы победить на Украине

Стоит ли России идти на Киев и побыстрее закончить войну, чтобы привести к власти на Украине пророссийское правительство или следует дальше тянуть войну, подвергаясь западным санкциям, рисковать жизнью своих граждан и военных на фронте и в прифронтовой территории.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх