Нужно создать партизанскую армию, чтобы победить на Украине

Стоит ли России идти на Киев и побыстрее закончить войну, чтобы привести к власти на Украине пророссийское правительство или следует дальше тянуть войну, подвергаясь западным санкциям, рисковать жизнью своих граждан и военных на фронте и в прифронтовой территории.
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