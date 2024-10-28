Нужно создать партизанскую армию, чтобы победить на Украине

Стоит ли России идти на Киев и побыстрее закончить войну, чтобы привести к власти на Украине пророссийское правительство или следует дальше тянуть войну, подвергаясь западным санкциям, рисковать жизнью своих граждан и военных на фронте и в прифронтовой территории.