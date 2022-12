Ирина Салтыкова призналась, что ее дочь уже год не живет в РоссииSlide image for gallery: 11536 | Ирина СалтыковаSlide image for gallery: 11536 | Ирина СалтыковаSlide image for gallery: 11536 | Ирина СалтыковаSlide image for gallery: 11536 | Ирина СалтыковаSlide image for gallery: 11536 | Ирина СалтыковаSlide image for gallery: 11536 | Ирина СалтыковаSlide image for gallery: 13538 | Ирина Салтыкова.