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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Под данным инсайдера, в разработке находится ремейк Resident Evil Zero и новый фильм ...

Под данным инсайдера, в разработке находится ремейк Resident Evil Zero и новый фильм ...

Под данным инсайдера, в разработке находится ремейк Resident Evil Zero и новый фильмИзвестный инсайдер AestheticGamer (он же Dusk Golem) поделился в Twitter/X своими обоснованными предположениями относительно будущего серии хоррров на выживание Resident Evil от Capcom.

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