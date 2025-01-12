Под данным инсайдера, в разработке находится ремейк Resident Evil Zero и новый фильм ...

Под данным инсайдера, в разработке находится ремейк Resident Evil Zero и новый фильмИзвестный инсайдер AestheticGamer (он же Dusk Golem) поделился в Twitter/X своими обоснованными предположениями относительно будущего серии хоррров на выживание Resident Evil от Capcom.
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