Происшествия
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Происшествия

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В Курске возбуждено уголовное дело в отношении несовершеннолетнего, обвиняемого в приготовлении к участию в деятельности террористической организации

В Курске возбуждено уголовное дело в отношении несовершеннолетнего, обвиняемого в приготовлении к участию в деятельности террористической организации

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Курской области возбуждено уголовное дело в отношении 15-летнего жителя города Курска, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.

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