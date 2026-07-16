В Курске возбуждено уголовное дело в отношении несовершеннолетнего, обвиняемого в приготовлении к участию в деятельности террористической организации

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Курской области возбуждено уголовное дело в отношении 15-летнего жителя города Курска, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.
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