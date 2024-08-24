Известия/Дмитрий Коротаев Мошенники придумали новый способ получить доступ к аккаунтам "Госуслуг". Аферисты от имени госпортала рассылают электронные письма о том, что якобы успешно выполнен вход в учетную запись.
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