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Мошенники придумали новый способ получить доступ к аккаунтам "Госуслуг"

Мошенники придумали новый способ получить доступ к аккаунтам "Госуслуг"

Известия/Дмитрий Коротаев Мошенники придумали новый способ получить доступ к аккаунтам "Госуслуг". Аферисты от имени госпортала рассылают электронные письма о том, что якобы успешно выполнен вход в учетную запись.

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